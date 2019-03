TALENTROOM – Clacky : Suprême NTM & La fête de trop – NTM & Eddy De Pretto

Clacky n’est pas passé inaperçu lors des septièmes auditions à l’aveugle. Il s’est bien fait entendre ! Il est venu sur le plateau de The Voice chanter « Basique » d’Orelsan avec… sa batterie ! Jenifer, Soprano et Mika se sont retournés pour découvrir ce talent qui n’a rien comme les autres. Il a choisi d’intégrer l’équipe de Soprano dans laquelle on retrouvera pour la prochaine épreuve : les K.O. En attendant, écouter son mush-up de Suprême NTM et de « La fête de trop » d’Eddy de Pretto dans la #TALENTROOM. BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.