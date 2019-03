TALENTROOM - Clémentine : Kodaline – « All I want »

Vous avez découvert Clémentine aux quatrièmes auditions à l’aveugle du samedi 2 mars 2019. Clémentine a revisité un grand titre de Julien Clerc, « Fais-moi une place ». A ce titre, le nouveau coach de la Voice Family a été très sensible à cette reprise et Clémentine l’a choisi pour poursuivre l’aventure de The Voice 2019. Après sa belle performance, la voici dans les coulisses de The Voice 8 pour interpréter un titre de Kodaline « All I want ». Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019