TALENTROOM – David Té : One Dance – Drake

L’audition de David Té ne vous a probablement pas laissé indifférent. Ce jeune chanteur de 21 ans, habitué à chanter dans les gares, a découvert la scène de The Voice 8 lors des sixièmes auditions à l’aveugle. Jenifer et Soprano ont apprécié l’émotion de sa reprise de « Formidable » par Stromae. Il a rejoint l’équipe de Jenifer et se prépare désormais pour la prochaine étape des K.O. Mais avant ça, il est venu reprendre dans #TALENTROOM le titre « One Dace » de Drake. BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..