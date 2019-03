TALENTROOM – Estelle : You know I’m no good – Amy Winehouse

Estelle avait mis le feu sur le plateau de The Voice 8. Sa reprise de « Heathens » du groupe Twenty One Pilots avait subjugué Jenifer, Soprano et Mika. Avec cette voix unique, ce Talent peut aussi bien chanter de la pop, comme du rap ou du rock. Elle a finalement rejoint l’équipe de Mika pour continuer son aventure, avant la prochaine étape des K.O. Mais avant de la retrouver sur scène, Estelle fait un arrêt dans la #TALENTROOM pour interpréter un titre qu’elle affectionne particulièrement, You know I’m no good d’Amy Winehouse. – BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..