TALENTROOM – Fanswa : Roots, Rock, Raggae – Bob Marley

Fanswa avait ramené le soleil de la Guadeloupe en chantant « Moral (sonjé) » de Ti Celeste lors des septièmes auditions à l’aveugle sur The Voice 8. Et il a fait carton plein ! Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc s’étaient retournés, conquis par son tambour et sa voix. Et c’est Soprano qui récupère toute la positivité de cet artiste dans son équipe. Il chante aujourd’hui dans la #TALENTROOM une chanson de Bob Marley, « Roots, Rock, Raggae ». BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.