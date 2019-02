TALENTROOM: Gjon's Tears - In My Blood (Shawn Mendes)

Sur un nouveau décor et mise en scène décalée, retrouvons dans les coulisses Gjon's Tears reprenant le célèbre titre de Shawn Mendes, "In My Blood", et toujours d'une manière propre à sa personnalité. A l'issue de sa prestation aux premières auditions à l'aveugle, Gjon's Tears a fait se retourner les 4 coachs grâce à son interprétation bien personnelle de "Christine" (Christine and The Queens). En attendant de revoir Gjon's Tears, ,ous vous laissons apprécier cette version acoustique de "In My Blood"Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 1 de The Voice du samedi 9 février 2019