TALENTROOM – Godi : Maître Gims – « Tout donner »

C’est aux quatrièmes auditions à l’aveugle que vous avez découvert Godi qui a interprété « La pluie » d’Orelsan ft Stromae. Titre qui lui a porté chance puisque deux coachs se sont retournés : Jenifer et Soprano. Et c’est avec Soprano que Godi a souhaité poursuivre l’aventure. Après sa prestation, retrouvons Godi dans la talent Room où il nous interprète « Tout donner », un titre du répertoire de Gims. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019