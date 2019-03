TALENTROOM - Haze : Nirvana – « Smells Like Teen Spirit »

Vous avez découvert Haze aux quatrièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 en revisitant un tube interplanétaire de Tina Turner, « The Best ». Jenifer a été très touchée par sa voix rock’n roll. C’est avec cette coach emblématique de The Voice que Haze va poursuivre l’aventure de The Voice 8. En coulisses, Haze nous interprète un tube rock de Nirvana, « Smells Like Teen Spirit » en attendant de revoir ce Talent à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019