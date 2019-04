TALENTROOM – Hi Levelz : Bitch Better Have My Money - Rihanna

C’est lors des troisièmes auditions à l’aveugle que vous avez fait la connaissance de auteur-compositeur-rappeur, Hi Levelz. En effet, il avait repris un titre Can’t Hold Us (Macklemore ft. Ryan Lewis) qui a été payant puisqu’il a été de suite sélectionné par Mika. Ce soir, étant dans la Team Mika, Hi Levelz nous a une nouvelle fois démontré qu’il pouvait faire passer son univers pop-rap en interprétant « I Like It » de Cardi B. En coulisses, ce jeune Talent de 27 ans, interprète un titre de Rihanna , « Bitch Better Have My Money ». Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 2 de The Voice du samedi 13 avril 2019