TALENTROOM – Laura : Coup de soleil – Richard Cocciante

Vous l’avez découverte lors des sixièmes auditions à l’aveugle. Laura est une jeune étudiante de Marseille qui a besoin de faire passer des messages et souhaite exprimer sa sensibilité à travers la musique. A seulement 17 ans, elle a mis en émotion toute la scène de The Voice 8 en reprenant « Les enfants paradis » de Damien Saez. Julien Clerc et Jenifer ont perçu sa fragilité mais c’est finalement avec Julien Clerc que Laura choisit de continuer l’aventure. Elle nous interprète dans la #TALENTROOM la chanson d’amour de Richard Cocciante, « Coup de soleil » pour vous émouvoir une nouvelle fois. – BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..