TALENTROOM – Laure : Too good at goodbyes – Sam Smith

Laure se rappellera toujours de son audition à l’aveugle dans The Voice 8. A 17 ans, elle est venue interpréter « Run to you » de Whitney Houston. Et tout s’est joué au dernier moment. En effet, Mika, Soprano et Julien Clerc se sont retournés après la dernière note ! C’est finalement l’équipe de Mika qu’elle rejoindra pour la suite de son aventure. Elle reprend dans la #TALENTROOM l’émouvante chanson de Sam Smith, « Too good at goodbyes ». – BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.