Vous avez découvert Laureen samedi soir avec sa reprise de Serge Gainsbourg "Je suis venu te dire que je m'en vais" qui lui a valu les 4 coachs retournés. Et c'est avec Julien Clerc que Laureen a préféré être coachée et continuer ainsi l'aventure. Découvrez sa cover ; un titre d'Amy Winehouse : "Back to Black" accompagnée de sa guitare. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 1 de The Voice du samedi 9 février 2019