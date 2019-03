TALENTROOM – Léona Winter : Adele – « Skyfall»

C’est aux quatrièmes auditions à l’aveugle que vous avez découvert Léona Winter, de son vrai nom, Rémy. Ce Talent, pas comme les autres, est âgé de 23 ans et est artiste transformiste dans la vie. Il connait la scène sous l’apparence d’une femme glamour, qui s’assume. Après son audition à l’aveugle qui a fait se retourner 2 coachs, Jenifer et Julien Clerc, c’est avec Jenifer que Léona a souhaité être coaché pour la prochaine étape : les K.O.. Dans la Talent Room, retrouvons le Talent qui interprète « Skyfall » d’Adèle. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019