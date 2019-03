TALENTROOM – Lily Jung : Joga – Bjork

Vous avez découvert Lily Jung aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 qui interprétait un chant traditionnel mongol « Jaran Tsagaan Aduu » accompagnée d’un harmonium indien . Lily Jung a invité nos coachs au voyage et les a surtout décontenancés par cette musique d’un autre continent. Ce Talent exotique a choisi de poursuivre l’aventure de The Voice 8 avec Julien Clerc. En coulisses, Lily jung nous interprète un titre de Bjork, « Joga » en attendant de revoir ce Talent à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 5 de The Voice du samedi 9 mars 2019