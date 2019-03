TALENTROOM – London Loko : Thunderclouds – LSD

London Loko s’est présentée aux septièmes auditions à l’aveugle de The Voice 8 en reprenant « Smile » Lily Allen. Très émue d’intégrer l’aventure, l’étrangeté de sa reprise à conquis Julien Clerc et Mika. C’est avec l’aide sa famille qui la rejoint sur scène qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de Mika. Regardez son passage dans la #TALENTROOM et sa reprise de « Thunderclouds » de LSD. – BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.