TALENTROOM – Loris : How to save a life – The Fray

C’est avec le soutien de toute sa famille que Loris est venu se présenter aux septièmes auditions à l’aveugle de The Voice 8. Il a pris le risque de reprendre une chanson de Julien Clerc, « Souffrir par toi n’est pas souffrir ». Et il a bien fait ! En effet, Julien Clerc est le seul coach à s’être retourné pour le plus grand plaisir de Loris pour qui ça ne pouvait pas être mieux. On le retrouve dans la #TALENTROOM chanter en voix-guitare « How to save a life » du groupe The Fray. – BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.