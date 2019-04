TALENTROOM – Makja : Tout va bien - Orelsan

C’est aux quatrièmes auditions à l’aveugle que vous avez découvert Makja qui a interprété « Tout va bien » d’Orelsan. Titre qui lui a porté chance puisque deux coachs se sont retournés : Jenifer et Mika. Et c’est avec Jenifer que Makja a souhaité poursuivre l’aventure. Nous l’avons revu aux KO où Makja a proposé « Dimanche soir », de Grand Coprs Malade. Après sa dernière prestation, retrouvons Makja, le conteur d’histoire de Jenifer, sa coach, dans la talent Room où il nous interprète à nouveau « Tout va bien», un titre de Orelsan. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 1 de The Voice du samedi 6 avril 2019