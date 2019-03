TALENTROOM – Marouen : Make you feel my love – Adele

Vous avez découvert Marouen aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 qui interprétait un titre de Alicia Keys, If I Ain’t Got You. Marouen avec sa voix aigüe a surpris les coachs et a provoqué la curiosité. C’est avec Jenifer, ce coach emblématique de The Voice que Marouen va poursuivre l’aventure de The Voice 8. En coulisses, Marouen nous interprète un titre de Adele, « Make You Feel My Love » en attendant de revoir ce Talent à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 5 de The Voice du samedi 9 mars 2019