TALENTROOM – Max Livio : J’en rêve encore – Gérard De Palmas

Lors des septièmes auditions à l’aveugle de The Voice 8, Max Livio est venu interpréter le très connu « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Les arrangements originaux de sa reprise et son univers ont fait retourner Soprano et Mika. C’est finalement l’équipe de Mika qu’il rejoint. Retrouvez dès à présent sa reprise de « J’en rêve encore » de Gérard de Palmas dans la #TALENTROOM – BONUS des Auditions à l’aveugle 7 de The Voice du samedi 23 mars 2019.