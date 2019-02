TALENTROOM - Maxime Cassady : Bob Dylan – « Like a Rolling Stone»

Vous avez découvert Maxime Cassady aux troisièmes auditions à l'aveugle samedi soir avec sa reprise d’Antoine, "Les élucubrations" qui lui a valu 4 coachs retournés. C'est avec Soprano que Maxime Cassady a souhaité continuer l'aventure The Voice. Dans cette vidéo, découvrez son clip où il reprend un titre de Bob Dylan "Like a Rolling Stone". En attendant de revoir Maxime Cassady à la prochaine étape de la compétition, les K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 3 de The Voice du samedi 23 février 2019