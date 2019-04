TALENTROOM – Monstre : Amy Winehouse – You Know I’m No Good

Vous avez découvert Monstre aux 7èmes auditions à l'aveugle avec sa reprise de Reckoning Song – One Day par Asaf Avidan qui lui a valu 4 buzz de coachs : Julien Clerc, Mika, Jenifer et Soprano. C’est ainsi que Monstre choisit Soprano pour continuer l'aventure The Voice 8. Dans cette vidéo, découvrez son clip où elle reprend un titre Amy Winehouse, « You Know I’m No Good Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 3– Soprano - de The Voice du samedi 20 avril 2019