TALENTROOM – Petru : Tiago - Kendji Girac

C’est lors des septièmes et avant-dernières auditions à l’aveugle que vous avez fait la connaissance du petit marchand de fruits et légumes de Corse, Petru. En effet, il avait repris un chant corse traditionnel pour faire réagir Jenifer et sensibiliser ses racines : ce qui a été payant puisqu’il a été de suite sélectionné par Jenifer. Ce soir, étant dans la Team Jenifer, Petru nous a une nouvelle fois démontré qu’il pouvait faire passer les émotions fortes en interprétant « Si j’étais là » de Louane. En coulisses, ce jeune corse de 24 ans, interprète un titre de Kendji Girac, « Tiago » accompagné de sa guitare. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 1 de The Voice du samedi 6 avril 2019