TALENTROOM : POUPIE : « Kiss & Make Up » – Dua Lipa & Blackpink

Vous avez découvert Poupie samedi soir avec sa reprise de G-eazy & Bebe Rexha, "Me, Myself And I". Au terme de cette première étape de l'émission, les auditions à l'aveugle, Poupie a rejoint l’équipe de Jenifer. Découvrez son clip vidéo ; un titre de Dua Lipa & Blackpink "Kiss & Make Up". En attendant de revoir Poupie à la prochaine étape de la compétition. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 1 de The Voice du samedi 9 février 2019