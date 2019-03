TALENTROOM – Scam Talk : La la la – Naughty Boy & Sam Smith

Ils vous ont impressionnéS sur la scène de The Voice 2019. Brez, champion de France de Beatbox et le chanteur Goatemberg forment le duo Scam Talk. Ils ont repris d’une façon très originale la chanson « This is America » de Childish Gambino. Les quatre coachs ont été conquis par le mélange de leurs voix accompagnées de deux loopings. Soprano en a même profité pour monter sur scène faire une improvisation de dingue avec eux. C’est d’ailleurs ce qui a fait la différence puisque c’est avec lui qu’ils ont décidé de poursuivre The Voice 8. Avant de les retrouver pour l’épreuve des K.O, ils nous interprètent à leur manière le célèbre hit « La la la » de Naughty Boy et Sam Smith dans la #TALENTROOM – BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..