TALENTROOM – Sherley : Zazie – « J’envoie valser »

C’est aux quatrièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 que Sherley s’est présentée en interprétant un titre de Lana Del Rey, « Blue Jeans ». Jenifer a été très touchée par la voix de la jeune femme et est la seule à s’être retournée. Ce qui a donné la chance à Sherley de poursuivre l’aventure The Voice 8. Après sa prestation, retrouvons Sherley dans les coulisses qui nous interprète un titre de Zazie, « J’envoie valser ». Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 4 de The Voice du samedi 2 mars 2019