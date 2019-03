TALENTROOM – Tania : Viens m’embrasser – Julio Iglesias

L’audition de Tania a été très forte en émotions. Cette chanteuse d’origine tsigane est habituée à accompagner sa maman chanteuse sur scène. Mais cette fois-ci, c’est sa maman qui l’accompagne à la guitare pour sa reprise de « Besame Mucho » de Consuelo Velazquez. Les coachs ont été saisis par son interprétation livrée à cœur ouvert. C’est avec Jenifer qu’elle a choisi de continuer The Voice 8. Et la coach n’est pas restée insensible face à leur complicité. C’est une chanson de Julio Iglesias, « Viens m’embrasser » que Tania va interpréter dans la #TALENTROOM en attendant la prochaine épreuve : les K.O. – BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..