TALENTROOM – Théophile Renier : Franck Sinatra - Fly Me To The Moon

Vous avez découvert Théophile Renier aux auditions à l'aveugle avec sa reprise de Malheur Malheur de Maître Gims qui lui a valu le buzz de son coach : Julien Clerc. Et vous avez retrouvé Théophile Renier, grand gagnant de The Voice Belgique à son épreuve des KO où il a interprété un titre de Larusso, « Tu m’oublieras ». Entrez dans la TalentRoom où tous les candidats se retrouvent pour interpréter un titre de leur choix dans les coulisses de la scène de The Voice 2019. Cliquez pour voir le clip de Théophile Renier où il reprend un titre de Franck Sinatra - Fly Me To The Moon. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des KO 4– Julien Clerc - de The Voice du samedi 27 avril 2019