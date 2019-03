TALENTROOM – Thomas : Christina Aguilera – « Say Something »

Découvert aux huitièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019, Thomas a passé haut la main la première étape de la compétition et a fait se retourner 2 coachs, Jenifer et Mika. Ces deux coachs ont été sensibles à son grain de voix entre tension et douceur. Pour ce Talent italien de 21 ans, c’est avec Mika qu’il a choisi pour poursuivre l’aventure et être coaché pour atteindre la prochaine étape : les K.O. Après sa belle prestation, retrouvez dans les coulisses de l’émission The Voice Thomas reprenant un titre de Christina Aguilera – « Say Something » Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 8 de The Voice du samedi 30 mars 2019