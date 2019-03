TALENTROOM – Valérie Daure : God is a Woman – Ariana Grande

Valérie Daure vous a probablement marqué lors de son audition à l’aveugle. La jeune femme tout droit venue de Montréal a livré une prestation époustouflante du célèbre titre de Gloria Gaynor « I Will Survive » en faisant un mash-up avec la chanson « Surviror » des Destiny’s Child. L’originalité de sa reprise a complètement retourné Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano. Son choix s’est porté sur Julien Clerc avec qui elle continuera son aventure dans The Voice 8. Retrouvez-la tout de suite dans la #TALENTROOM où elle interprète « God is a woman » de la chanteur Ariana Grande. BONUS des Auditions à l’aveugle 6 de The Voice du samedi 16 mars 2019..