TALENTROOM – Whitney : Figures – Jessie Reyez

Vous avez découvert Whitney aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 qui interprétait un titre de Marshmello & Anne-Marie, Friends. Whitney a non seulement marqué son passage par sa voix et son énergie débordante, mais aussi par son entourage qui débarque sur scène pour la féliciter. Fan de Mika depuis sa 5è, c’est avec ce coach emblématique de The Voice que Whitney va poursuivre l’aventure de The Voice 8. En coulisses, Whitney nous interprète un titre de Jessie R, « Figures » en attendant de revoir ce Talent à la prochaine étape des K.O. Bienvenue dans #TALENTROOM - BONUS des Auditions à l'aveugle 5 de The Voice du samedi 9 mars 2019