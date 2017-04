Les talents volés confirmés pour poursuivre l’aventure sont…

La dernière battle de la saison a sonné entre Kuku et Nico (alias Nyco Lilliu). Et c’est avec Nico (alias Nyco Lilliu) que M Pokora a décidé de sauver pour la suite de l’aventure de The Voice. A cet instant, tout peut encore basculer dans la salle des Talents volés. Kuku peut encore avoir une chance supplémentaire d’accéder aux épreuves ultimes. Mais si aucun des coachs n’appuie sur le bouton rouge, Julia Paul, Manoah, Valentin Stuff accèdent aux épreuves ultimes aux côtés de Dilomé. Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017