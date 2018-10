Talisa - "Love on the brain" - Rihanna

Pour notre prochain talent, Talisa, 15 ans, qui vient de Nice, la musique a été véritablement salvatrice. Elle l’a aidée à surmonter une terrible épreuve. A l’âge de 7 ans, elle perd sa petite sœur. La musique l’aide alors à s’ouvrir et à positiver. Elle participe ce soir à The Voice Kids pour passer un message : malgré toutes les épreuves douloureuses de la vie, il faut toujours rester positif : « On oublie personne mais faut avancer ». Ce soir, la jeune fille interprète « Love on the brain » de Rihanna. Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano vont-ils se retourner ? Découvrez sa prestation et l’avis des coachs. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.