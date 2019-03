Tania - Besame Mucho (Consuelo Velazquez) - accompagnée de Négrita

Pour ces sixièmes auditions à l’aveugle, Tania, d’origine Tzigane, veut passer un message en montant sur la scène de The Voice 8 : dire à sa mère qu’elle pourra assurer la relève. Tania et sa mère Négrita forment un duo : la fille à la guitare et la mère au chant. Ce soir, les rôles s’inversent. Pour la première fois, Tania veut s’accomplir seule en tant qu’artiste et tout faire pour montrer à sa mère qu’elle peut compter sur elle. Chez les Tziganes, les femmes ne chantent pas. C’est le grand père de Tania qui a donné à Négrita le droit de pouvoir chanter. C’était la première femme à chanter dans l’univers des gens du voyage. Pour Tania, c’est sa propre mère qui lui a donné cette bénédiction de chanter. Ce soir, Tania accompagnée de sa mère Négrita, interprète Besame Mucho (Consuelo Velazquez). Tania, va-t-elle convaincre les coachs de se retourner ? Va-t-elle réussir à rendre fière sa mère qui l’accompagne ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019