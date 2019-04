Tania – Lucha por su dinero (« She Works Hard for the Money » Donna Summer) [Epreuve des KO 1] en intégralité

PRESTATION - Le prochain Talent se nomme Tania qui marche sur les traces de sa maman, Negrita, la seule tzigane autorisée à chanter dans sa communauté. Surprenante, nous l’avons découverte lors des auditions à l’aveugle où elle venait défendre sa culture tzigane, accompagnée de sa mère, Negrita, à la guitare, le titre « Besame Mucho » de Consuelo Velazquez. Tania est un Talent très particulier dans l’équipe de Jenifer. Mais ce soir pour l’épreuve des KO Tania va interpréter une chanson de Donna Summer, « She Works Hard for the Money » mais façon tzigane, « Lucha por su dinero ». Negrita sera présente pour l’accompagner à la guitare. Jenifer attend que Tania s’émancipe de sa maman et qu’elle brille par elle-même. Buzz ou pas buzz ? Jenifer ou vol de talent ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019