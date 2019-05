Taylor Swift et les 12 Talents - « Shake It Off » – Quart de Finale / Direct 2

Pour célébrer l’ouverture du quart de finale de The Voice 8, nos quatre trios de Talents de cette édition ont la chance d’interpréter le titre « Shake it Off » avec la star internationale Taylor Swift ! C’est sans doute l’une des expériences qui les aura le plus marqués pendant l’aventure, c’est pourquoi London Loko, Whitney, Gjon’s Tears, Gage, Vay, Clément, Poupie, Sidoine, Léona Winter, Laureen, Léonard et Pierre Danaë donnent le meilleur d’eux-même sur cette prestation pleine d’énergie et de complicité entre tous les artistes. Découvrez cette collégiale unique sans plus attendre. Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019