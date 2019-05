Pour le quart de finale e de cette huitième saison, The Voice a mis les petits plats dans les grands et vous présente en exclusivité une prestation de la star internationale, Taylor Swift ! Devant un public déchainé et les talents impressionnés, Taylor Swift foule la scène de The Voice 8 pour nous interpréter son dernier single « Me ». Découvrez sa prestation en direct comme si vous y étiez !