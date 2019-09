Team Amel Bent - Un premier trio se dévoile sur « Wrecking Ball »

C’est au tour de Leticia, Mathias et Océane d’interpréter le tube planétaire de Miley Cyrus « Wrecking Ball » sur la scène de The Voice Kids. Un trio qui fonctionne, avec des voix puissantes et beaucoup d’énergie. C’est sous l’œil émerveillé de leur coach, Amel Bent, que les trois adolescents livrent une performance spectaculaire. Mais un seul et unique talent remportera cette Battle… Qui de Leticia, Mathias ou Océane gagnera son billet pour la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.