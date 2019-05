Team Jenifer : Léona Winter nous présente Rémi sans fard ni maquillage.

« Quand je suis Léona, j’attire les regards positivement. Quand je suis en Rémi, en homme, j’attire le regard négativement ». Léona Winter est Rémi. Le Talent de l’équipe de Jenifer fait tomber le masque pour la première fois et dévoile qui se cache derrière cette voix haut perchée et ses apparences de femme. Des images touchantes, un grand moment d’émotions et de confidences. Jenifer découvre Rémi et son passé. Découvrez-les. Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019