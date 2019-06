Team Jenifer : Léona Winter ou Sidoine ? Le choix du public est… (Demi-finale Saison 8)

LE CHOIX - Léona Winter et Sidoine viennent de se produire sur la scène du troisième grand show en direct de The Voice 8, la demi-finale, sous l’œil bienveillant de leur coach Jenifer. La minute du choix vient de sonner, Nikos Aliagas va annoncer quel talent sera qualifié pour la finale en direct JEUDI prochain. Pendant toute la soirée, ces deux demi-finalistes ont dû convaincre surtout les téléspectateurs et internautes pour gagner leur place en finale. Le public et lui seul a désigné SIDOINE, le finaliste de l’équipe de Jenifer. Mais sera aussi le seul juge pour la FINALE du jeudi 6 mai : la plus belle voix de France 2019 qui remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album. Un des deux seulement va se qualifier et ainsi accéder à la grande finale qui aura lieu jeudi 6 juin prochain. Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019