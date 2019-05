COVER - Pour le 1er direct, Poupie, Geoffrey/Arezki, Leona Winter et Sidoine ont décidé de reprendre ensemble un titre de leur coach Jenifer et Slimane, ex-Talent de The Voice 5 : "Les choses simples" issu de l’album de Jenifer – Nouvelle page. Bienvenue dans ##LiveRoom des talents du 1er Direct de The Voice 2019 saison 8 du 18 mai 2019.