Team Julien Clerc Battles 2 : Pierre Danaë et Laureen pour les grands shows en direct

Qui reste, qui part des 2è et ultime session des battles, la 14è émission de The Voice 8. Pierre Danaë et Laureen – ce sont les 2 talents que Julien Clerc a sélectionnés pour les emmener à la prochaine étape, les grands shows en direct. Pour Ava Baya et Anton, l’aventure s’est arrêtée aux portes des Directs. Plus de possibilité de voler les Talents par les autres coachs pour cette étape. Retour sur cette folle soirée des ultimes battles de cette saison 8 ! Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019