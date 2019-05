Team Julien Clerc : Laureen, Léonard, Pierre Danaë ou Théophile ? Les qualifiés sont….

Laureen, Léonard, Pierre Danaë et Théophile Renier sont les quatre talents de l'équipe de Julien Clerc à se présenter ce soir, pour ces premiers shows en direct. A l'issue de cette première soirée, le public a décidé de sauver Léonard et Pierre Danaë. Quant à Julien Clerc, Il a décidé de sauver Laureen. Théophile Renier quitte donc l'aventure de "The Voice" au terme de ce premier grand show en direct. Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019