COVER - Pour le 1er direct, les 4 Talents de l'équipe de Mika qualifiés pour les Directs -London Loko, Gjon's Tears, Whitney et Albi- ont décidé de reprendre ensemble un titre de leur coach : "Elle me dit" issu de l’album de Mika – The Origin of Love. Bienvenue dans #LiveRoom des talents du 1er Direct de The Voice 2019 saison 8 du 18 mai 2019.