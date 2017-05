Team Pagny : Hélène, Lucie et Shaby sauvées, leurs réactions

Deuxièmes à entrer dans l'arène des grands shows en direct de "The Voice" : les talents de la Team Pagny, the girl power composé d'hélène, Lucie, Shaby et Julia Paul. Si les benjamines ont été sauvés par le public... Florent Pagny a préféré la fougue de Shaby au calme de Julia Paul. Découvrez leurs réactions et émotion à la sortie du plateau. Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !