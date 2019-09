Team Patrick Fiori - Ce coaching laisse les talents sans voix !

Eva, Ghali et François préparent leur première Battle. Une étape cruciale pour les talents, qui pourrait leur permettre d’accéder en demi-finale. Sous le regard avisé de leur coach, Patrick Fiori, les trois adolescents répètent le morceau qu’ils chanteront sur la scène de The Voice Kids : « Sang pour sang » de Johnny Hallyday. Entre deux notes, Patrick Fiori en profite pour philosopher avec ses talents ! Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.