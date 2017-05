Team Pokora : Lisandro, Marius et Ann-Shirley sauvés, leurs réactions

Derniers à monter sur le ring des grands shows en direct de "The Voice" : les talents de la Team Pokora avec Lisandro Cuxi, Marius, Ann-Shirley et Dilomé. Sauvés par le public, Lisandro et Marius. Les deux talents ont pu rejoindre, soulagés, les coulisses. Le dernier qualifié de la soirée est une femme. Elle s'appelle Ann-Shirley. Elle a été sauvée par son coach M. Pokora. Découvrez leurs réactions et émotion à la sortie du plateau. Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !