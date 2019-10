Team Soprano - Le rappeur est dépassé par l'énergie de ses talents en coaching !

Les battles de la sixième saison de The Voice Kids continuent ce vendredi. A cette occasion, Soprano a décidé de faire s'affronter Maëline, Soan et les jumeaux, Lucas et Nathan mais le rappeur est rapidement dépassé par l'énergie débordante de ses talents lors du coaching. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 4 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano