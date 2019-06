Team Soprano : Vay ou Clément ? Le choix du public est… (Demi-finale / Saison 8)

LE CHOIX - Vay et Clément viennent de se produire sur la scène du troisième grand show en direct de The Voice 8, la demi-finale, sous l’œil bienveillant de leur coach Soprano. La minute du choix vient de sonner, Nikos Aliagas va annoncer quel talent le public a sauvé pour le voir accéder à la finale en direct qui se tiendra EXCEPTIONNELLEMENT JEUDI 6 mai à 21h sur TF1 et MYTF1. VERDICT : Le public a décidé de sauver Clément. Vay quitte donc l’aventure de The Voice au terme de ce troisième grand show en direct, aux portes de la finale. Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019