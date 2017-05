Team Zazie: Matthieu, Nicola et Marvin Dupré sauvés, leurs réactions

Troisièmes à affronter les grands directs de "The Voice" : les talents de la Team Zazie : Matthieu, Nicola, Marvin Dupré et Emmy Liyana. Sauvés par le public, Nicola et Marvin Dupré ont pu retourner dans les coulisses rejoindre les autres talents. Matthieu et Emmy Liyana ont du être départagés par leur coach. Zazie a préféré le côté punk de Matthieu. Découvrez leurs réactions et émotion à la sortie du plateau. Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !