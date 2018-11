TeamAmel - Leçon d’articulation pour Wilson avec Amel Bent

Ce vendredi, The Voice Kids laisse place au match de foot Pays-Bas/France le temps d’une soirée. Mais rassurez-vous, les coachs et les talents vous donnent rendez-vous dès vendredi prochain, le 23 novembre, pour la seconde phase des Battles. En exclusivité, MYTF1 vous emmene dans les coulisses des coachings. Aujourd’hui, c’est l’heure du coaching de Wilson, Ermonia et Maïssa avec leur coach Amel Bent. Ils préparent la chanson « Tout donner » de Maître Gims. La coach n’hésite pas à les booster et à leur donner des conseils. Pour Wilson, c’est une séance d’articulation qui commence ! La prononciation est très importante dans l’interprétation d’une chanson. Alors, quel talent sera sauvé par Amel Vent ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.